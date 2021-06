Präsident Moon Jae-in ernennt Kim Oh-soo zum Chefstaatsanwalt

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat Kim Oh-soo zum neuen Chefstaatsanwalt ernannt.Die Ernennung machte das Präsidialamt am Montag publik. Die zweijährige Amtszeit des früheren Vize-Justizministers beginne am Dienstag.Kim ist bereits das 33. Mitglied der Moon-Regierung im Ministerrang, das ohne Zustimmung des Oppositionslagers ins Amt kommt.Der Ausschuss für Gesetzgebung und Justiz der Nationalversammlung hatte am Montag einen Anhörungsbericht angenommen. Die Oppositionsabgeordneten hatten den Saal vor der Abstimmung aus Protest verlassen.Der neue oberste Staatsanwalt hatte unter drei früheren Justizministern als Stellvertreter gedient, und zwar Park Sang-kee, Cho Kuk und Choo Mi-ae.Der Posten des Chefstaatsanwalts war seit drei Monaten vakant, da der frühere Amtsinhaber Yoon Seok-youl nach einer öffentlich ausgetragenen Fehde mit der nun ebenfalls nicht mehr im Amt befindlichen Justizministerin Choo zurückgetreten war.