P4G-Gipfel zu Ende gegangen – Seouler Erklärung angenommen

Photo : YONHAP News

Der P4G-Gipfel 2021 in Seoul ist am Montag mit der Annahme einer Seouler Erklärung zu Ende gegangen.In der Erklärung sind die Ergebnisse der zweitägigen Diskussionen zusammengefasst. Darin bezeichnen die Teilnehmerländer die Klimakrise als dringende internationale Bedrohung, die über die Umweltfrage hinaus auf Aufgaben im Zusammenhang mit der Wirtschaft, Gesellschaft, Sicherheit und Menschenrechten Einfluss ausübe.Als konkrete Maßnahmen zur Lösung der Klimafrage wurden das Streben nach der Begrenzung der Erderwärmung auf 1,5 Grad, die Beschleunigung der Energiewende in Richtung Kohleausstieg und ein Vorgehen gegen Plastik im Meer genannt.Die Teilnehmer einigten sich auch darauf, die Kooperation für einen Erfolg der 26. UN-Klimakonferenz im November und die Verwirklichung der Ziele des Pariser Klimaabkommens weiter zu verstärken.Präsident Moon Jae-in sagte in einer Gipfeldiskussion vor dem Ende des Gipfeltreffens, die Klimafrage kenne keine Grenzen. Die entwickelten Länder müssten die Lasten der Entwicklungsländer für die Klimaneutralität teilen.An dem P4G-Gipfel nahmen neben Moon Vertreter auf Spitzen- und hochrangiger Ebene aus etwa 50 Ländern und Chefs von 20 internationalen Organisationen per Videoschaltung teil.Der nächste, dritte Gipfel der internationalen Klimaschutzinitiative P4G, Partnering for Green Growth and the Global Goals 2030, wird von Kolumbien ausgetragen.