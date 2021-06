Erste Lieferung des Moderna-Impfstoffs trifft heute in Südkorea ein

Photo : YONHAP News

Südkorea erhält am heutigen Dienstag die erste Lieferung des Covid-19-Impfstoffs von Moderna.Die Taskforce der Regierung für Impfstoffbeschaffung teilte mit, dass die ersten 55.000 Dosen des Moderna-Impfstoffs gegen 14.20 Uhr in Südkorea eintreffen würden.Südkorea hatte einen Vertrag mit dem US-Pharmaunternehmen über die Lieferung von 40 Millionen Impfdosen unterzeichnet.Das Moderna-Vakzin wurde als vierter Corona-Impfstoff nach denen von AstraZeneca, Pfizer und Janssen in Südkorea zugelassen.Mit dem Moderna-Mittel werden laut der Impftaskforce zunächst Beschäftigte in medizinischen Einrichtungen unter 30 Jahren geimpft.