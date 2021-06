Südkorea baut weitere Einrichtungen für virtuelle innerkoreanische Familientreffen

Photo : YONHAP News

Das südkoreanische Vereinigungsministerium wird im Juni mit dem Bau von zusätzlichen Einrichtungen für virtuelle Treffen zwischen getrennten Familien in Süd- und Nordkorea beginnen.Nach Angaben von Ministeriumsvertretern am Dienstag werden landesweit sieben weitere Treffpunkte eingerichtet.Die bestehenden Einrichtungen für virtuelle Familientreffen wurden gemäß der Vereinbarung bei einem innerkoreanischen Treffen auf Ministerebene im Jahr 2005 eingerichtet, um getrennten Familien erweiterte Möglichkeiten für Zusammenkünfte zu bieten. Es gibt insgesamt 13 solcher Treffpunkte, davon fünf in Seoul und die übrigen in Suwon, Incheon sowie weiteren Städten.Es wird erwartet, dass die Bauarbeiten noch vor dem Erntedankfest Chuseok im September abgeschlossen werden.Das Ministerium geht davon aus, dass anlässlich des jüngsten Gipfels zwischen Südkorea und den USA Bedingungen geschaffen wurden, um den innerkoreanischen Austausch und die Kooperation, darunter Familienzusammenführungen, voranzutreiben. In der gemeinsamen Erklärung heißt es nämlich, das Präsident Moon Jae-in und US-Präsident Joe Biden den gemeinsamen Willen geäußert hätten, die Förderung innerkoreanischer Familienzusammenführungen zu unterstützen.