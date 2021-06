Geimpfte kommen in den Genuss verschiedener Vorteile

Photo : YONHAP News

In Südkorea kommen Geimpfte seit heute in den Genuss verschiedener Vorteile.Lockerungen gelten bereits für Personen, die ihre erste Corona-Impfung bekamen.Sie werden nicht mitgezählt, wenn maximal acht Familienmitglieder zu einem Treffen zusammenkommen.Auch sind persönliche Besuche in Pflegeheimen und -kliniken erlaubt, wenn der Besucher oder der Patient vollständig geimpft ist. Geimpfte Senioren erhalten außerdem wieder Zugang zu mehr Angeboten kommunaler Zentren und Einrichtungen für Senioren.Zudem können Geimpfte Nationalparks, Wälder und Konzerte zum ermäßigten Preis besuchen.Nach Angaben der Impf-Taskforce haben mit Stand Dienstag 3,74 Millionen Menschen in Südkorea vor 14 Tagen oder früher ihre erste Dosis AstraZeneca oder Pfizer bekommen.