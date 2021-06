Finanzminister nahm an Tagung des OECD-Ministerrats teil

Photo : YONHAP News

Finanzminister Hong Nam-ki hat am Montag per Videoschaltung an der Tagung des OECD-Ministerrats teilgenommen.Das teilte das Finanzministerium mit.Der Ministerrat ist das höchste Beschlussorgan der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OCED). Südkorea hat dieses Jahr den Vizevorsitz des Rats inne.Hong sagte bei der Eröffnungszeremonie, dass Covid-19 die strukturelle Wende zur digitalen, grünen Wirtschaft beschleunigt habe. Dabei seien eine Wende beruhend auf Innovationen und eine Verbesserung der Anpassungsfähigkeit ausschlaggebend.Er erwarte, dass bis Juli eindeutige und vernünftige Prinzipien geschaffen würden, die dem eigentlichen Zweck der Digitalsteuer entsprächen und die Base Erosion (Verminderung steuerlicher Bemessungsgrundlagen) in einzelnen Ländern verhindern könnten, hieß es.Die Digitalsteuer wird anders als die Körperschaftssteuer in Ländern erhoben, wo Umsätze entstehen, ohne dass es dort eine Betriebsstätte gibt. Angesichts der zunehmenden Zahl der weltweit agierenden Unternehmen von Online- und mobilen Plattformen wie Google und Amazon diskutieren Länder mit der OECD im Mittelpunkt über die Einführung der Digitalsteuer.