Südkoreas Ausfuhren wachsen im Mai um 45,6 Prozent – stärkster Zuwachs seit 32 Jahren

Photo : YONHAP News

Das Exportvolumen Südkoreas ist im letzten Monat so stark wie nie zuvor in einem Mai gewachsen.Nach Angaben des Ministeriums für Handel, Industrie und Energie am Dienstag legten die Ausfuhren um 45,6 Prozent im Vorjahresvergleich auf 50,73 Milliarden Dollar zu. Das entspricht dem stärksten Zuwachs seit August 1988.Beim monatlichen Exportvolumen ging es damit seit dem vergangenen November den siebten Monat in Folge aufwärts. Zudem wurde den zweiten Monat ein Wachstum von über 40 Prozent erzielt. Obwohl im Mai mit 21 Werktagen drei Tage weniger als im April gearbeitet wurde, übertraf das Exportvolumen 50 Milliarden Dollar.Das durchschnittliche tägliche Exportvolumen unter Berücksichtigung der Zahl der Werktage stieg um 49 Prozent auf 2,42 Milliarden Dollar. Damit wurden erstmals seit 2018 2,4 Milliarden Dollar übertroffen.Die Halbleiterexporte wuchsen um 24,5 Prozent, somit wurde den elften Monat in Folge ein Zuwachs verzeichnet. Zudem wurde erstmals seit 2018 die Schwelle von zehn Milliarden Dollar übertroffen.Die Autoexporte nahmen um 93,7 Prozent zu, so kräftig wie seit 14 Jahren und acht Monaten nicht mehr.Unter den Exportschlagern wurde lediglich bei Schiffen ein Rückgang verzeichnet. Aus dem Ministerium hieß es, dass dies jedoch weniger mit dem diesjährigen Exporttrend zusammenhänge, weil es sich meistens um Aufträge handele, die vor zwei oder drei Jahren erteilt wurden.Nach Regionen betrachtet, wurden in alle neun großen Abnehmerregionen, darunter China, die USA und die Europäische Union, mehr koreanische Waren geliefert.Das Importvolumen legte im Mai um 37,9 Prozent auf 47,81 Milliarden Dollar zu.