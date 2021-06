Südkorea meldet 459 neue Covid-19-Fälle – Zahl der Erstgeimpften erreicht 5,79 Millionen

Photo : YONHAP News

Die Zahl der bestätigten Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Südkorea hat den dritten Tag in Folge im 400er-Bereich gelegen.Die Zahl der Erstgeimpften übertraf inzwischen 5,79 Millionen.Nach Angaben der Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention am Dienstag wurden bis Mitternacht binnen 24 Stunden 459 Neuansteckungen nachgewiesen. Bislang wurden insgesamt 140.799 Infektionsfälle im Land erfasst.Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 stieg um vier auf 1.963. Die Letalitätsrate liegt bei 1,39 Prozent.Die Zahl der Erstgeimpften kletterte mit Stand 0 Uhr um 385.535 auf fünf Millionen und 791.503. Das entspricht 11,3 Prozent der Gesamtbevölkerung des Landes.Die Zahl der Zweitgeimpften stieg um 27.064 auf zwei Millionen und 171.336, 4,2 Prozent der Einwohnerzahl.Ab heute kommen Geimpfte in den Genuss verschiedener Vorteile. Personen, die ihre erste Corona-Impfung bekamen, werden bei der maximal zulässigen Zahl nicht mitgezählt, wenn Familienmitglieder zu einem Treffen zusammenkommen. Auch sind persönliche Besuche in Pflegeheimen und -kliniken erlaubt, wenn der Besucher oder der Patient vollständig geimpft ist.