Nordkorea kritisiert ungerechte Verteilung von Corona-Impfstoff

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat eine ungerechte Verteilung des Corona-Impfstoffs kritisiert und die Weltgesundheitsorganisation (WHO) zum Handeln aufgefordert.Nach Angaben im Internetauftritt der Weltgesundheitsversammlung machte Nordkorea auf der 74. Versammlung auf die „ungerechte Realität“ aufmerksam, dass sich einige Länder im Zuge eines Impfstoff-Nationalismus mehr Impfdosen als benötigt gesichert hätten und lagerten, während andere Staaten kaum Impfstoff beschaffen konnten.Es sei skandalös, dass man den Impfstoff mit dem Staatsegoismus in Verbindung bringe und unter dem Vorwand der Forschung und Entwicklung sowie des Schutzes des geistigen Eigentums für ein Flaschenhals-Phänomen in der Massenproduktion sorge. Dies könne unter keinen Umständen gerechtfertigt werden, hieß es.Nordkorea verfügt noch über keinen Corona-Impfstoff. Über die globale Initiative Covax Facility soll es 1,992 Millionen Dosen geliefert bekommen. Wie verlautete, verzögere sich die Lieferung jedoch.Die Gesundheit stelle kein Privileg dar, sondern ein grundlegendes Menschenrecht, betonte Nordkorea weiter. Die WHO müsse Bemühungen unternehmen, um eine faire Welt zu schaffen, in der jeder unabhängig von sozialen und wirtschaftlichen Bedingungen ohne Diskriminierung medizinisch versorgt werden könne.Die 74. Weltgesundheitsversammlung fand vom 24. bis 31. Mai statt.