Geheimdienstchef Park kehrt von USA-Besuch zurück

Photo : YONHAP News

Der Direktor des Nachrichtendiensts NIS, Park Jie-won, kehrt heute von seinem siebentägigen USA-Besuch zurück.Park war am 26. Mai abgereist. Er wird laut Informationen am Dienstagnachmittag mit einem Flug aus New York am Flughafen Incheon ankommen.Während seines Aufenthalts in den USA kam Park mit US-Geheimdienstbeamten zusammen, darunter CIA-Direktor William Burns. Wie verlautete, hätten beide Seiten die Verstärkung des Informationsaustauschs zur Lage der koreanischen Halbinsel und der Zusammenarbeit vereinbart.Parks Besuch erfolgte unmittelbar nach dem Südkorea-USA-Gipfel, bei dem die Achtung vor der innerkoreanischen Gipfelerklärung von Panmunjom und der US-nordkoreanischen Gipfelerklärung von Singapur vereinbart wurde. Daher wird davon ausgegangen, dass Park und die US-Seite über Maßnahmen diskutierten, wie Nordkorea an den Verhandlungstisch bewegt werden kann, und Einschätzungen zu den Entwicklungen und der Lage in Nordkorea austauschten.Die Nachrichtendienste Südkoreas und der USA setzten im letzten Monat einen regen Austausch fort. Am 12. Mai fand in Japan ein trilaterales Treffen der Geheimdienstchefs Südkoreas, Japans und der USA statt. Anschließend besuchte Avril Haines, die Direktorin der nationalen Nachrichtendienste der USA, Südkorea. Sie traf Präsident Moon Jae-in, den nationalen Sicherheitsberater Suh Hoon und den NIS-Chef Park.