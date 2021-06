Nordkorea führt Amt des ersten Parteisekretärs ein

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat in der Arbeiterpartei das Amt des ersten Sekretärs neu geschaffen, die zweithöchste Position hinter Generalsekretär Kim Jong-un.Laut einer über Nordkorea gut informierten Quelle überarbeitete die Arbeiterpartei auf ihrem Kongress im Januar ihre Satzung und nahm darin den Satz auf, dass die Vollversammlung des Zentralkomitees den ersten Sekretär wähle.Die Einführung des Amtes des ersten Sekretärs soll offenbar dazu dienen, Kim angesichts der Machtkonzentration bei der Arbeit zu entlasten und Rollen aufzuteilen.Der südkoreanische Geheimdienst NIS hatte im August letzten Jahres dem parlamentarischen Geheimdienstausschuss berichtet, dass Kim wichtigen Kadern wie seiner Schwester Kim Yo-jong Befugnisse teilweise übergeben habe.Die Einführung des neuen Postens zeigt anscheinend auch das Selbstvertrauen des nordkoreanischen Machthabers, dass er neun Jahre nach der Machtübernahme die Macht so fest in der Hand habe, dass er an seine Vertrauten Aufgaben verteilen könnte.Trotzdem wird erwartet, dass Kim den neuen Posten nur mit einer Person besetzen wird, der er vollständig vertrauen und auf die er sich stützen könne.Es konnte bisher nicht festgestellt werden, wer nun der erste Parteisekretär ist. Quellen gehen davon aus, dass Jo Yong-won, Kims engster Vertrauter und Parteisekretär, das Amt bekleidet.Die Wahrscheinlichkeit, dass Kims Schwester den Posten bekleidet, gilt dagegen als eher gering.Einige Beobachter betrachten es als möglich, dass der Posten zwar eingeführt wurde, jedoch noch vakant ist.