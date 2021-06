Touren von Ausländern zu UNESCO-Kulturerbestätten finden off- und online statt

Photo : YONHAP News

Der dem Kulturministerium unterstellte Koreanische Kultur- und Informationsdienst (KOCIS) führt Touren von Ausländern in Südkorea zu UNESCO-Kulturerbestätten off- und online durch.Nach Angaben der Organisation werden so wie im letzten Jahr auch dieses Jahr Videos von Touren online veröffentlicht.Das erste Video wird am Mittwoch freigegeben und handelt von einer Tour zu den historischen Stätten von Gyeongju und dem buddhistischen Tempel Bulguk. An jeder Tour werden sich rund zehn Personen physisch beteiligen.Dieses Jahr sind auch eine Vorlesung über die traditionelle Tracht Hanbok und eine über die Gimjang-Kultur, das Einlegen von Kimchi für die Winterzeit, jeweils im Juni und November geplant.Alle Videos und Online-Vorlesungen werden im YouTube-Kanal des KOCIS (youtube.com/GatewayToKorea) und im Internetauftritt des Tourprogramms (heritageinkorea.kr) verfügbar sein.