Vier südkoreanische Seeleute vor beninischer Küste entführt

Photo : KBS News

Piraten haben vor der Küste Benins in Westafrika vier südkoreanische Seeleute entführt.Das gab das südkoreanische Außenministerium am Dienstag bekannt. Das Schiff mit insgesamt 36 Seeleuten an Bord sei am Montag um 19.30 Uhr Ortszeit von Piraten attackiert worden.Neben den vier Südkoreanern sei auch eine weitere Person gekidnappt worden. Bislang ist unklar, ob weitere Südkoreaner an Bord waren und wer genau entführt wurde.Das Ministerium stehe mit der südkoreanischen Botschaft sowie weiteren Behörden in der Region in Kontakt, um mehr Informationen zu erhalten.Vor nicht einmal zwei Wochen waren nahe Ghana ein südkoreanischer Kapitän eines Fischfangschiffs und Crew-Mitglieder von Piraten verschleppt worden.