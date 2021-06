Südkorea präsentiert erste selbst entwickelte Weltraumrakete

Photo : KBS News

Südkorea hat einen Prototyp seiner eigenständig entwickelten Weltraumrakete Nuri vorgestellt.Mit der Entwicklung von Korea Space Launch Vehicle-2 (KSLV-2) war vor elf Jahren begonnen worden.Die Rakete sei nach dem Transport zur Startrampe am Weltraumzentrum Naro Space Center in Goheung in der Provinz Süd-Jeolla aufgerichtet worden. Das teilten das Wissenschaftsministerium und das nationale Raumfahrtforschungsinstitut am Montag mit.Das Versuchsmodell im Originalmaßstab werde einem einmonatigen Test unterzogen, während an dem eigentlichen Modell weiter gebaut werde.Nuri soll im Oktober einen 1,5 Tonnen schweren Satelliten in seine Umlaufbahn befördern. Die Trägerrakete ist rund 47 Meter lang und wiegt 200 Tonnen. Ihr Durchmesser beträgt an der dicksten Stelle 3,30 Meter.Ihren Schub bekommt sie von vier Raketentriebwerken. Die erste und zweite Stufe erzeugen dabei eine Schubleistung von 75 Tonnen, in der dritten Stufe sind es sieben Tonnen Schub.