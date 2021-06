Südkorea bittet IOC um Vermittlung im Landkarten-Streit mit Japan

Photo : YONHAP News

Südkorea hat das Internationale Olympische Komitee (IOC) um eine Vermittlung im Landkarten-Streit mit Japan gebeten.Südkorea protestiert gegen die Darstellung der Felseninseln Dokdo auf einer Landkarte im Internetauftritt für die Olympischen Spiele in Tokio. Darauf ist Dokdo implizit als japanisches Territorium gekennzeichnet.Das Ministerium für Kultur, Sport und Tourismus und das Koreanische Sport- und Olympische Komitee schickten am Dienstag dem IOC ein entsprechendes Schreiben.Am 24. Mai hatte Südkorea bereits in einem Schreiben an das Japanische Olympische Komitee eine Korrektur verlangt.Das Außenministerium bestellte am Dienstag den Gesandten der japanischen Botschaft ein und äußerte scharfen Protest wegen der Angelegenheit.Auf der Landkarte zur Fackellaufroute in Japan ist ein Punkt an der Stelle eingetragen, an der sich Dokdo befindet. Dies erweckt beim Betrachter den Eindruck, als wären die südkoreanischen Felseninseln Japans Territorium. Japan will trotz mehrmaliger Forderungen Südkoreas keine Änderung vornehmen.