Seouls Bürgermeister äußert IOC gegenüber Bereitschaft zu gemeinsamer Olympia-Austragung mit Pjöngjang

Photo : KBS News

Seouls Bürgermeister Oh Se-hoon hat in einer Videositzung mit dem Internationalen Olympischen Komitee (IOC) die Bereitschaft zur gemeinsamen Austragung Olympischer Spiele mit Pjöngjang zum Ausdruck gebracht.Nach Angaben der Stadtverwaltung kam Oh dabei mit Kristin Kloster Aasen, Vorsitzende der Future Host Summer Commission, einer für die Bewertung zukünftiger Gastgeber zuständigen IOC-Kommission, zusammen.In ihrer ersten Videositzung mit dem IOC erläuterte die Stadtverwaltung ihren Vorschlag für die Austragung Olympischer Spiele Seoul-Pjöngjang ausführlich, den sie am 1. April eingereicht hatte. Sie brachte ihre Entschlossenheit für die Austragung der Spiele zum Ausdruck.Oh sagte, die Stadt Seoul wolle aufrichtig Vorbereitungen für Olympische Spiele in Seoul und Pjöngjang treffen, um nicht in Erinnerungen an frühere Konfrontationen und Konflikte in den innerkoreanischen Beziehungen verhaftet zu sein, sondern in eine helle Zukunft von Frieden und Eintracht auf der koreanischen Halbinsel zu schreiten.