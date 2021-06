BTS erobern mit „Butter“ Spitze der Billboard Hot 100

Photo : YONHAP News

BTS haben es mit ihrer neuen Single „Butter“ an die Spitze der Billboard Single-Charts Hot 100 geschafft.„Billboard“ teilte am Dienstag (Ortszeit) mit, dass der zweite englischsprachige Song der K-Pop-Band diese Woche auf dem Spitzenplatz in die renommierte Hitparade eingestiegen sei.„Butter“ wurde am 21. Mai als digitale Single veröffentlicht. Das Stück ist das bisher 54. Lied, das gleich mit der Veröffentlichung in die Hot 100 einstieg.„Billboard“ schrieb, dass das südkoreanische Superstar-Septett damit zum vierten Mal innerhalb von neun Monaten die Nummer-eins-Platzierung in den Hot 100 erreicht habe. Das stelle die schnellste Zeit für vier Nummer-eins-Platzierungen dar, seit Justin Timberlake 2006 und 2007 sieben Monate und zwei Wochen hierfür gebraucht habe.