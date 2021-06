Pentagon: Verteidigungszusage gegenüber Südkorea von Aufhebung der Raketen-Richtlinien unabhängig

Photo : YONHAP News

Die Verteidigungszusage gegenüber Südkorea ist laut Angaben aus der US-Regierung unabhängig von der Aufhebung der Raketen-Richtlinien.Nichts davon würde die Allianz oder die Verpflichtung der USA gegenüber der Allianz verändern, die defensiv ausgerichtet sei, sagte Pentagon-Sprecher John Kirby am Dienstag.Präsident Moon Jae-in und sein US-Amtskollege Joe Biden hatten bei ihrem Spitzentreffen im Mai vereinbart, dass die Beschränkungen für Reichweite und Nutzlast südkoreanischer Raketen künftig wegfallen.Damit hat Südkorea nach 42 Jahren erstmals die volle Souveränität im Raketen-Bereich.Nordkorea hat die Entscheidung am Montag scharf kritisiert. Dies sei eine eindrückliche Mahnung, dass die USA eine feindselige Politik gegenüber Nordkorea sowie ein Doppelspiel betrieben, hieß es in einem Bericht der amtlichen Nachrichtenagentur KCNA.