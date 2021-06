Vereinigungsminister bekräftigt Entschluss für innerkoreanische Individualtouren

Photo : YONHAP News

Vereinigungsminister Lee In-young hat sein Ziel unterstrichen, Individualtouren von Südkoreanern ins Gebirge Geumgang in Nordkorea zu verwirklichen.Der Wille, nach einer Verbesserung der Covid-19-Lage Individualtouren in das Gebirge Geumgang anzustreben, sei unverändert eindeutig, sagte Lee bei einem Treffen mit Hyun Jung-eun, Präsidentin der Hyundai Group, am Dienstag. Die Unternehmensgruppe hatte Touren dorthin angeboten, bis diese 2008 eingestellt wurden.Lee äußerte die Hoffnung, dass in humanitärer Hinsicht zunächst Einzelbesuche von Menschen, die in Nordkorea Familie oder ihre Heimat haben, beginnen und die Zusammenarbeit anschließend auf weitere Orte wie Wonsan und Masikryong erweitert würde.Nach dem Südkorea-USA-Gipfel herrschten gute Bedingungen für Dialog und Kooperation. Damit würde die Rolle der innerkoreanischen Beziehungen wichtiger, auch gebe es hinsichtlich einer Kooperation deutlich mehr Spielraum und eine größere Bandbreite, sagte er weiter.