Regierungspartei will Diskussionen über neue Corona-Hilfe für alle Bürger vorantreiben

Photo : YONHAP News

Die Diskussionen über einen neuen Corona-Zuschuss für alle Bürger sollen durch die Minjoo-Partei Koreas Auftrieb erhalten.Fraktionschef Yun Ho-jung sagte auf einer Fraktionssitzung am Dienstag, ein Nachtragshaushalt inklusive Hilfspaket für alle Bürger sei dringend.Yun hatte am Montag die Absicht mitgeteilt, einen zweiten Nachtragshaushalt in diesem Jahr zustande zu bringen. Die Partei wolle fiskalische Maßnahmen einschließlich eines Zusatzbudgets ausarbeiten, um im Sommer die Realwirtschaft zu beleben.Die neuen Corona-Gelder sollen den Plänen zufolge noch vor dem Erntedankfest im September ausgezahlt werden.Präsident Moon Jae-in hatte im Februar auf den Vorschlag des damaligen Parteichefs Lee Nak-yon für einen Corona-Zuschuss für alle Bürger wohlwollend reagiert. Die Auszahlung eines Trost-Zuschusses könne überprüft werden, sollte ein Ende der Corona-Krise in Sicht sein.Grund für die Überlegungen ist auch die gute Haushaltslage. Die Steuereinnahmen im Auftaktquartal nahmen um 19 Billionen Won (17 Milliarden Dollar) gegenüber dem Vorjahr zu.Die Partei Macht des Volks will ein Zusatzbudget hingegen nicht mittragen. Sie kritisierte außerdem die Position der Regierung, dass Schäden von Kleinunternehmern kaum rückwirkend ausgeglichen werden könnten.Auch die Gerechtigkeitspartei bezeichnete es als unangemessen, zum jetzigen Zeitpunkt über ein Corona-Hilfspaket zu sprechen.