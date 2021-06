Photo : YONHAP News

Etwa 1.300 Menschen in Russland haben die Koreanisch-Kurse an den König-Sejong-Instituten im Frühlingssemester abgeschlossen.Das teilte das Koreanische Kulturzentrum in Russland mit. Der Frühlingssemester ging am 29. Mai zu Ende.Zudem wurden die Videos von Koreanisch-Kursen des König-Sejong-Instituts auf YouTube über 590.000 Mal angeklickt.Das Kulturzentrum in Russland zähle zu den Koreanischen Kulturzentren mit den meisten Teilnehmern an den Koreanisch-Kursen, hieß es weiter.