Nordkorea baut neue Umschlaganlage für Öl in Nampo

Nordkorea hat im Hafen von Nampo, westlich von Pjöngjang, eine neue Umschlaganlage für Ölprodukte gebaut.Nordkorea baue Einrichtungen für die Einfuhr und Lagerung von Ölprodukten aus, berichtete der US-Auslandssender Voice of America (VOA) am Mittwoch.Auf den von Maxar Technologies bereitgestellten Satellitenaufnahmen ist zu sehen, dass drei Tanks und eine Dockanlage für Schiffe neu fertiggestellt wurden. Diese befinden sich 700 Meter entfernt von einem vorhandenen Lagerzentrum für Öl in Nampo.Getrennt von den drei neuen Öltanks wurden auch Anzeichen beobachtet, dass Nordkorea jüngst an neuen Lagerstätten für Ölprodukte arbeitet. Im vergangenen Dezember wurden Anzeichen für Bauarbeiten auf fünf kreisförmigen Grundstücken mit einem Durchmesser von 25 bis 32 Metern beobachtet.Trotz der Erweiterung der Öllagerkapazitäten führt Nordkorea derzeit offenbar kaum Öl ein. VOA teilte anhand von Satellitenaufnahmen von Planet Labs mit, dass lediglich zwei Öltanker im Zeitraum von März bis Mai die Umschlaganlagen für Öl in Nampo erreicht hätten. Im selben Zeitraum letzten Jahres waren es trotz der Corona-Pandemie über 20 Tanker gewesen.Experten führten das Ergebnis auf den Devisenmangel wegen der Exportschwierigkeiten infolge der Corona-Pandemie und auch auf den geschrumpften Ölverbrauch wegen des Corona-bedingten Produktionsrückgangs zurück.