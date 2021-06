Haftbefehl gegen Luftwaffenoffizier wegen Vorwurfs der sexuellen Belästigung

Photo : YONHAP News

Ein Militärgericht hat am Mittwoch Haftbefehl gegen einen Luftwaffenoffizier erlassen.Ihm wird sexuelle Belästigung einer Kollegin vorgeworfen, die später offenbar Selbstmord beging.Wie das Verteidigungsministerium mitteilte, habe das Allgemeine Militärgericht einen Haftbefehl gegen den Unteroffizier mit Nachnamen Jang beschlossen. Er befinde sich inzwischen in Untersuchungshaft.Jang soll die Kollegin auf dem Weg zum gemeinsamen Stützpunkt in der Stadt Seosan im Auto belästigt haben. Beide kamen von einem privaten Treffen. Die Frau hatte den Vorfall gemeldet, die Vorgesetzten hatten sich aber offenbar passiv verhalten. Am 22. Mai wurde die Soldatin tot aufgefunden.Die Hinterbliebenen werfen den Streitkräften vor, die Frau nicht geschützt zu haben. Ihre Vorgesetzten hätten stattdessen versucht, den Vorfall zu vertuschen.Laut Berichten sei der beschuldigte Unteroffizier zum Teil geständig gewesen.