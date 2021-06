Südkoreas Währungsreserven erreichen neues Rekordhoch

Photo : YONHAP News

Südkoreas Währungsreserven haben ein neues Rekordhoch erreicht.Nach Angaben der koreanischen Zentralbank hortete das Land Ende Mai einen Devisenschatz im Wert von 456,4 Milliarden Dollar.Damit waren die Reserven verglichen mit dem früheren Rekordstand im April noch einmal um 4,15 Milliarden Dollar gewachsen.Die Bank of Korea nannte als Grund für den Anstieg die Dollar-Schwäche und gleichzeitig höhere Erträge durch Vermögensanlagen in anderen ausländischen Währungen, so dass deren Wert nach der Umrechnung in Dollar gestiegen sei.Mit Stand Ende April besaß Südkorea den achtgrößten Devisenschatz der Welt und konnte sich damit verglichen mit März um einen Platz verbessern.An der Spitze liegt weiterhin China mit Devisenreserven in Höhe von 3,1 Billionen Dollar, gefolgt von Japan und der Schweiz.