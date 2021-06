Koreanisches Kinderbuch gewinnt BolognaRagazzi Award

Photo : YONHAP News

Lee Gee-euns Bilderbuch „Iparapa Yamooyamoo“ hat den BolognaRagazzi Award in der Kategorie Comics - Early Reader gewonnen.Das gab der Koreanische Verlegerverein bekannt. Der BolognaRagazzi Award gilt als Nobelpreis für Kinderliteratur.Die Bevölkerung einer kleinen Welt, die Lee Gee-eun erschaffen habe, zeige, von einem großen Monster bedroht, ein starkes Gemeinschaftsgefühl, schrieb die Jury. Die unverwechselbare Persönlichkeit jedes Charakters werde mit einfachen Strichen dargestellt, die dennoch viele Details vermitteln würden. Die Geschichte sei sowohl unterhaltsam als auch lustig, rege aber auch zum Nachdenken darüber an, wie wir den anderen in unserer Mitte begrüßten und akzeptierten.Zwei weitere Kinderbücher von koreanischen Autoren erhielten eine gesonderte Erwähnung, „Rice Rice Rice“ von Bamco in der Kategorie Non-Fiction und „So Much Snow“ von Park Hyun-min in der Kategorie Opera Prima für Erstwerke.„The Yulu Linen“ mit Text vom chinesischen Autor Cao Wenxuan und Illustrationen der Südkoreanerin Lee Suzy erhielt in der Kategorie Fiction eine gesonderte Erwähnung.