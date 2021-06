Südkorea und EU veranstalten Workshop zur Kooperation für IKT-Standardisierung

Photo : YONHAP News

Das Wissenschaftsministerium hat am Mittwoch gemeinsam mit der Europäischen Kommission einen Workshop zum Mobilfunkstandard B5G per Videoschaltung veranstaltet.Das teilte das südkoreanische Ministerium mit.Südkorea und die EU hatten sich bei ihrem ersten Politikdialog zu IKT im vergangenen Jahr darauf geeinigt, die bilaterale Kooperation auf dem Gebiet Standardisierung in der Information und Kommunikation sowie der digitalen Wirtschaft zu verstärken.Der Workshop war eine Folgemaßnahme, um über Maßnahmen zur Standardisierungskooperation hinsichtlich der Entwicklung und Anwendung von Netzwerktechnologien der nächsten Generation nach dem 5G-Mobilfunk oder Beyond 5G zu diskutieren.David Ringrose, stellvertretender Direktor der Abteilung für politische Strategie der EU-Kommission, und Seol Jae-jin, Teamleiter für innovative Netzwerke im Wissenschaftsministerium, hielten Grundsatzreden. Experten beider Seiten hielten Vorträge.