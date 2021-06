Südkorea meldet erneut über 600 Covid-19-Fälle

Photo : YONHAP News

Die Zahl der bestätigten Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Südkorea hat den zweiten Tag in Folge über 600 gelegen.Nach Angaben der Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention am Donnerstag wurden bis Mitternacht binnen 24 Stunden 681 Neuansteckungen bestätigt, davon 672 lokale und neun eingeschleppte Fälle.Bislang wurden insgesamt 142.157 Infektionsfälle im Land nachgewiesen.215 Infektionen, damit der größte Anteil der lokalen Fälle, wurden in Seoul bekannt. Die Provinz Gyeonggi meldete 207 Fälle, Daegu 73 und Busan 32. In allen Regionen des Landes wurden Neuansteckungen bestätigt.Von den eingeschleppten Fällen waren es zwei Südkoreaner und sieben Ausländer.Die Zahl der Patienten in kritischem Zustand oder mit schwerem Verlauf sank um zwei auf 149.Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 stieg um drei auf 1.968.