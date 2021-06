Bericht: In Nordkorea werden dieses Jahr 1,35 Millionen Tonnen Nahrungsmittel fehlen

Photo : YONHAP News

In Nordkorea werden dieses Jahr infolge des Rückgangs der Getreideproduktion wegen der Dürre und Flutkatastrophen im vergangenen Jahr schätzungsweise bis zu 1,35 Millionen Tonnen Nahrungsmittel fehlen.Diese Schätzung geht aus einem Bericht in der monatlichen Zeitschrift des Koreanischen Entwicklungsinstituts (KDI) über die nordkoreanische Wirtschaft hervor.Dem Bericht zufolge schrumpfte die Getreideproduktion in Nordkorea letztes Jahr vermutlich um 240.000 Tonnen gegenüber dem Vorjahr auf 4,4 Millionen Tonnen.Getreide wird nach der Produktion gewöhnlich im folgenden Jahr den Einwohnern zur Verfügung gestellt. Da die jährliche Nahrungsmittelnachfrage in Nordkorea 5,75 Millionen Tonnen beträgt, werden dieses Jahr demnach bis zu 1,35 Millionen Tonnen Nahrungsmittel fehlen.Die Nahrungsmittelimporte Nordkoreas aus China gingen letztes Jahr infolge des geschrumpften Handels angesichts der Corona-Pandemie auf 110.000 Tonnen zurück, 27 Prozent des Volumens vom Vorjahr.