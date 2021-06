Außenminister trifft neuen Befehlshaber des US-Indopazifik-Kommandos

Photo : YONHAP News

Außenminister Chung Eui-yong ist mit dem neuen Befehlshaber des Indopazifik-Kommandos der USA, John Aquilino, zusammengekommen.Das Außenministerium teilte mit, dass Minister Chung am Donnerstag den US-Kommandeur zu einem Frühstück in seiner Residenz in Seoul eingeladen habe. Aquilino besucht derzeit Südkorea.Der Admiral trat am 30. April als Befehlshaber des Indopazifik-Kommandos an, dem die US-Streitkräfte im indopazifischen Raum einschließlich der in Korea unterstehen.Laut dem Ministerium tauschten sich Chung und Aquilino über Wege zur Weiterentwicklung der Allianz zwischen Südkorea und den USA und die Lage in der Region aus.Chung habe die Ergebnisse des letzten Südkorea-USA-Gipfels erläutert und die Notwendigkeit der Umsetzung von Folgemaßnahmen betont, hieß es.Wie verlautete, habe der Kommandeur eine enge Kooperation versprochen. Er habe auch gesagt, die feste gemeinsame Verteidigungsbereitschaft Südkoreas und der USA aufrechtzuerhalten und dadurch diplomatische Bemühungen beider Staaten aktiv zu unterstützen.