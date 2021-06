Regierung will 1,18 Milliarden Won für Bau weiterer Treffpunkte für getrennte Familien bereitstellen

Photo : YONHAP News

Die Regierung will 1,18 Milliarden Won (eine Million Dollar) für den Bau von sieben weiteren Einrichtungen für virtuelle Treffen zwischen getrennten Familien in Süd- und Nordkorea bereitstellen.Die Finanzierung der Bauarbeiten mit Mitteln aus dem innerkoreanischen Kooperationsfonds beschloss die Regierung am Donnerstag nach Diskussionen im Ausschuss zur Förderung des innerkoreanischen Austauschs und der Kooperation.Vereinigungsminister Lee In-young bezeichnete dabei die Einigung auf das Streben nach Zusammenführungen getrennter Familien als eine weitere Frucht des letzten Südkorea-USA-Gipfels. Er habe niemals vergessen, dass die Lösung der Frage der getrennten Familien eine Aufgabe mit höchster Priorität sei.Angesichts der geäußerten Unterstützung von US-Präsident Joe Biden für Dialog und Kooperation zwischen Süd- und Nordkorea werde die Regierung Bemühungen unternehmen, damit Südkorea in Bezug auf die innerkoreanischen Beziehungen eine größere Rolle spielen und mehr Spielraum haben werde, betonte er. Zugleich äußerte er die Erwartung für eine positivere Haltung Nordkoreas für die Entwicklung der innerkoreanischen Beziehungen, die Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel und einen dauerhaften Frieden.Die Regierung beschloss zudem, den Zinssatz für Darlehen an 248 Unternehmen von derzeit 1,5 bis 3,0 Prozent um 0,5 Prozentpunkte zu senken, um die an der innerkoreanischen Wirtschaftskooperation beteiligten Unternehmen bei ihren Geschäftsschwierigkeiten entlasten zu können.Auch wurde beschlossen, dass der Fälligkeitstag für ein Darlehen der Koreanischen Zentrale für Tourismus (KTO) beim innerkoreanischen Kooperationsfonds vom Juli dieses Jahres um sieben Jahre verlängert wird. KTO hatte sich 2001 für Investitionen in Einrichtungen am nordkoreanischen Gebirge Geumgang 90 Milliarden Won (81 Millionen Dollar) geliehen.