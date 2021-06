Finanzminister warnt vor Erwartungen über neue Schwankungen am Wohnungsmarkt

Photo : YONHAP News

Finanzminister Hong Nam-ki hat große Besorgnis darüber geäußert, dass „einseitige Erwartungen“ über erneute Schwankungen am Wohnungsmarkt im zweiten Halbjahr aufkommen würden.Dabei wies er darauf hin, dass inmitten der geschrumpften Transaktionen der geforderte Preis in einem Apartmentkomplex im Seouler Viertel Gangnam allein im Mai um 30 Prozent gestiegen sei.Hong betonte, es müsse berücksichtigt werden, dass die USA voraussichtlich ihre Politik der quantitativen Lockerung zurückschrauben würden und dass die südkoreanische Regierung das Management der privaten Verschuldung verschärfen werde.In Bezug auf Wohnungsangebote teilte der Minister die Absicht mit, 2.000 mehr Wohnungen in den New Towns in der dritten Phase binnen Jahresfrist für die Kaufbeantragung auszuschreiben.Hinsichtlich des im Rahmen der Immobilienmaßnahmen vom 4. Februar vorgelegten Plans, 836.000 Wohnungen anzubieten, hieß es, dass bisher Kandidatenorte für 229.000 Wohnungen bekannt gemacht worden seien.Außerdem kündigte Hong an, dass Lockerungen der Kreditregulierungen wie des Beleihungsauslaufs (LTV) für Geringverdiener und Endverbraucher am 1. Juli in Kraft treten würden.