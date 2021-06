Politik Premier: Koreanische Version des New Deal muss von nun an Früchte tragen

Ministerpräsident Kim Boo-kyum hat betont, dass die New Deal-Projekte Südkoreas von nun an Früchte tragen sollten.



Bald werde ein Jahr vergangen sein, nachdem die koreanische Version des New Deal im Juli letzten Jahres auf den Weg gebracht worden sei, sagte Kim bei einer Sitzung zur Überprüfung und Koordinierung von Staatsgeschäften am Donnerstag.



Sollten die letzten zwölf Monate die Zeit für die Schaffung der Grundlage der koreanischen Version des New Deal gewesen seien, sei es nun an der Zeit, Ergebnisse zu erzielen, sagte er. Auf der Sitzung würden Maßnahmen zur Förderung der New Deal-Projekte diskutiert.



In Bezug auf die Förderung der Anwendung von Gesundheits- und Medizindaten im Rahmen der koreanischen Version des New Deal nannte Kim als Ziel, dass sich die einheimische Bio- und Gesundheitsindustrie die globale Wettbewerbsfähigkeit sichert und dass die Qualität der medizinischen Versorgung verbessert wird. Die Regierung werde den gesamten Zyklus von der Datenproduktion über die Sammlung bis zur Anwendung entsprechend Forderungen von Bedarfsträgern reformieren, um ein Ökosystem von Gesundheits- und Medizindaten hoher Qualität aufzubauen.



Kim teilte auch die Absicht mit, für die Verwirklichung der CO2-Neutralität und die Wende hin zur grünen Wirtschaft die Förderung sogenannter grüner Gebäude voranzutreiben. Die Regierung werde ihre Unterstützung verstärken, damit sich der private Sektor aktiv an der klimagerechten Sanierung alter Gebäude beteiligen könne. Auch würden institutionelle Innovationen für mehr Null-Energie-Gebäude beschleunigt.