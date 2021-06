Präsident Moon fordert von Regierungsabgeordneten internen Zusammenhalt und Öffnung nach außen

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat die Neu-Abgeordneten der Regierungspartei aufgerufen, für mehr Unterstützung durch die Öffentlichkeit sowohl intern zusammenzuhalten als sich auch nach außen zu öffnen.Nur dann könne man Unterstützung bekommen, sagte der Präsident laut seiner Sprecherin Park Kyung-mee bei einem Treffen mit den erstmals gewählten Abgeordneten am Präsidentensitz am Donnerstag.Es sei unter anderem wichtig, sich zusammen mit den Unterstützern zu beteiligen. Die Minjoo-Partei Koreas sei eine dynamische und zukunftsorientierte Partei, die die Innovations-DNA in sich trage, sagte er.Moon bat die Neulinge in der Nationalversammlung auch um ihre Kooperation für die Bewältigung der Corona-Krise. Er versprach zudem, dass seine Regierung bis zum Ende der Amtszeit größte Bemühungen für die Überwindung der Krise und Wirtschaftserholung unternehmen werde. Darüber hinaus solle eine Gelegenheit für einen Sprung nach vorne geschaffen werden.Es ist das erste Treffen zwischen Präsident Moon und den Neulingen im Parlament aus der Regierungspartei seit der Parlamentswahl im April letzten Jahres. Von den insgesamt 81 Neu-Abgeordneten waren 68 der Einladung Moons gefolgt.