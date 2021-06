Internationales Friedensstatue für Trostfrauen wird in Tokio ausgestellt

In Japan wird trotz des Angriffs rechtsorientierter Gruppen weiter versucht, eine Friedensstatue zum Gedenken an die sogenannten Trostfrauen auszustellen.



Ein Ausschuss aus Bürgeraktivisten in Japan teilte mit, dass eine entsprechende Ausstellung vom 25. Juni bis zum 4. Juli in Shinjuku stattfinden werde. Dabei werde eine Friedensstatue zur Schau gestellt, die die Opfer der Sexsklaverei des japanischen Militärs symbolisiere.



Die Statue in Form eines Mädchens war bei der Ausstellung „After ‘Freedom of Expression?’“ im Rahmen der Aichi Triennale 2019 präsentiert worden. Die Ausstellung war wegen der Drohung und des Protests rechtsorientierter Kräfte lediglich drei Tage nach dem Beginn ausgesetzt worden.



Auch in weiteren Städten Japans soll die Friedensstatue gezeigt werden. Eine Bürgerorganisation in der Präfektur Aichi plant vom 6. bis 11. Juli in Nagoya eine entsprechende Ausstellung.