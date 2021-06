Politik Landesweit viel Regen

Heute ist es landesweit bewölkt und regnerisch.



In der Hauptstadtregion, im Westen der Provinz Gangwon, im Norden von Nord-Chungcheong, im nördlichen Binnenland und in Nord-Gyeongsang, an der Südküste und auf der Insel Jeju werden zehn bis 40 Millimeter Niederschläge erwartet. In den übrigen Landesteilen wird mit fünf bis 20 Millimetern gerechnet.



Der Regen soll in den meisten Regionen in der Nacht aufhören.



Auf Jeju, in der südöstlichen Region Yeongnam sowie im Osten der südwestlichen Region Honam soll es stellenweise bis Freitagmorgen regnen.



Die Temperaturen sollen am Freitagmorgen landesweit zwischen 13 und 19 Grad liegen. In Seoul wird mit 16 Grad gerechnet.