Kospi rückt um 0,72 Prozent vor

Die südkoreanische Hauptbörse ist am Donnerstag um 0,72 Prozent vorgerückt.Der Kospi beendete den Handel bei einem Stand von 3.247,43 Zählern. Grund für den Anstieg war auch der Konjunkturbericht der US-Notenbank Fed, wonach sich die Wirtschaftserholung in den USA fortgesetzt habe.Der Kospi konnte damit bereits den fünften Handelstag in Folge zulegen.Nach der jüngsten Korrektur hätten sich Technologieaktien aufgrund der Erwartungen für hohe Unternehmensgewinne im zweiten Quartal erholt präsentiert, wurde Cho Byung-hyun von Yuanta Securities von der Nachrichtenagentur Yonhap zitiert.