Kwon Soon-woo erreicht bei den French Open dritte Runde

Photo : YONHAP News

Tennisspieler Kwon Soon-woo hat bei den French Open die dritte Runde erreicht.Die Nummer 91 der Weltrangliste setzte sich am Donnerstag im Stade Roland Garros in Paris gegen den an 98. Stelle stehenden Italiener Andreas Seppi mit 6:4, 7:5 und 7:5 durch.Kwon steht damit erstmals bei einem Grand Slam-Turnier in der dritten Runde. Dort trifft er auf Matteo Berrettini, die Nummer 9 der Weltrangliste. Der Italiener hatte 2019 bei den U.S. Open im Halbfinale gestanden, war in Paris aber noch nicht über die dritte Runde hinaus gekommen.Bei den French Open konnte noch keine Spielerin oder ein Spieler aus Südkorea die dritte Runde überstehen. Chung Hyeong war 2017 in der dritten Runde ausgeschieden, für den nicht mehr aktiven Lee Hyung-taik war dort 2004 und 2005 Schluss.