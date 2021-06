USA legen Plan für Bereitstellung von Corona-Impfdosen vor

Photo : KBS News

Die USA haben einen Plan zur Verteilung von 25 Millionen Dosen des Corona-Impfstoffs ans Ausland vorgestellt.Die USA hatten zuvor zugesagt, bis Ende Juni 80 Millionen Dosen bereitzustellen.In einer Stellungnahme am Donnerstag gab Präsident Joe Biden Einzelheiten bekannt, wie die ersten 25 Millionen Dosen verteilt werden. Demnach werden diese sowohl über Covax zur Verfügung gestellt als auch direkt an einzelne Länder geliefert.Fast 19 Millionen Dosen werden für Lateinamerika, die karibische Region, Süd- und Südostasien sowie Afrika bereitgestellt. Es handelt sich um Regionen, die von Covid-19 hart betroffen sind. Dabei galt das Prinzip, unter Berücksichtigung des Anstiegs der Infektionszahlen und des Gesundheitssystems zuerst den für hohe Covid-19-Infektionszahlen anfälligen Ländern Impfdosen zur Verfügung zu stellen.Sechs Millionen Dosen werden direkt an Länder wie Südkorea, Indien, Kanada und Mexiko geschickt. Die USA werden Südkorea eine Million Dosen bereitstellen. Das Weiße Haus nannte als Grund die Berücksichtigung der Sicherheit der US-Truppen in Korea und Besonderheiten der Lage auf der koreanischen Halbinsel.Das Weiße Haus teilte die Absicht mit, in wenigen Tagen weitere Lieferpläne zu präsentieren.