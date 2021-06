Präsident Moon telefoniert im Vorfeld des G7-Gipfels mit britischem Premierminister

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat am Donnerstag mit dem britischen Premierminister Boris Johnson ein Telefongespräch geführt.Während des 30-minütigen Telefonats tauschten sie sich über bilaterale Angelegenheiten einschließlich des anstehenden G7-Gipfels in Großbritannien sowie Angelegenheiten von gemeinsamem Interesse aus. Moon wurde zu dem Gipfel vom 11. bis 13. Juni in Cornwall als Gast eingeladen.Präsident Moon habe sich für die Einladung zum G7-Gipfel bedankt, teilte die Sprecherin des Präsidialamtes, Park Kyung-mee, mit. Er habe die Absicht bekundet, sich an Diskussionen der G7 für die Lösung anstehender globaler Angelegenheiten, einschließlich der Überwindung der Corona-Pandemie, der Wirtschaftserholung und der Reaktion auf den Klimawandel, aktiv zu beteiligen.Johnson äußerte die Erwartung, dass die eingeladenen Länder einschließlich Südkoreas dazu beitragen würden, verschiedene Perspektiven für wichtige globale Fragen anzubieten und Diskussionshorizonte zu erweitern.Moon betonte, dass Südkorea im Zuge internationaler Beratungen über die Reaktion auf den Klimawandel die Rolle eines Brückenkopfs zwischen Industrie- und Entwicklungsländer spielen werde. Er versprach außerdem eine weitere Kooperation mit der internationalen Gemeinschaft einschließlich Großbritanniens für die Verbreitung von Werten wie offene Gesellschaft und Erweiterung der Mädchenbildung.Johnson sagte, er erwarte, dass sich durch die Teilnahme Südkoreas am G7-Gipfel dessen Erweiterungsfähigkeit weiter verbessern werde.