877.000 Dosen des AstraZeneca-Impfstoffs werden heute ausgeliefert

Photo : YONHAP News

Die abschließende Lieferung von Corona-Impfdosen von AstraZeneca an Südkorea im ersten Halbjahr erfolgt am heutigen Freitag.877.000 Impfdosen von AstraZeneca würden heute von der Fabrik von SK Bioscience in Andong ausgeliefert, teilte die Impf-Taskforce mit.Es handelt sich um einen Teil der 20 Millionen Dosen, die sich Südkorea über einen direkten Vertrag mit dem britisch-schwedischen Pharmaunternehmen gesichert hat.Einschließlich der heutigen Lieferung erhielt Südkorea bisher insgesamt 8,813 Millionen Dosen des AstraZeneca-Präparats. Die restlichen 11,187 Millionen Dosen werden im zweiten Halbjahr schrittweise geliefert.Dieser Impfstoff wird derzeit 65- bis 74-Jährigen und Menschen mit schweren chronischen Atemwegserkrankungen verabreicht.