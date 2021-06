Bericht: US-Außenministerium unterstützt Programme für innerkoreanischen Austausch

Photo : YONHAP News

Das US-Außenministerium unterstützt laut einem Radiobericht Programme für den innerkoreanischen Austausch.Das habe das Ministerium dem US-amerikanischen Radio Free Asia am Donnerstag auf Anfrage mitgeteilt.Der Sender hatte um eine Stellungnahme zu Seouls Entscheidung gebeten, mehr Zentren für Videokonferenzen von seit dem Koreakrieg getrennten Familien zu bauen.Das Ministerium unterstütze die innerkoreanische Zusammenarbeit, eine enge Zusammenarbeit mit dem Verbündeten Südkorea sei ein Kernelement der Strategie gegenüber Nordkorea, hieß es.Die USA seien außerdem besorgt über die tragische Situation von Amerikanern koreanischer Herkunft, die Familie in Nordkorea haben.Südkoreas Vereinigungsministerium hatte am Donnerstag angekündigt, 1,18 Milliarden Won oder eine Million Dollar aus dem Fonds für innerkoreanische Kooperation in den Bau von Zentren zu investieren, in denen Familienzusammenführungen per Videokonferenz stattfinden können.Präsident Moon Jae-in und sein US-Amtskollege Joe Biden hatten im letzten Monat bei ihrem Treffen erklärt, zur Ermöglichung von Wiedersehen zwischen getrennten Familien beitragen zu wollen.