UN: Bereitstellung von Corona-Impfstoff für Nordkorea hat dieses Jahr Priorität

Nach Angaben der Vereinten Nationen hat die Bereitstellung von Corona-Impfstoffen über Covax Facility für Nordkorea in diesem Jahr Priorität.Das sagte ein UN-Sprecher dem US-Auslandssender Voice of America (VOA) am Donnerstag.Kollegen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und des Kinderhilfswerks UNICEF stünden mit dem nordkoreanischen Ministerium für öffentliche Gesundheit in Kontakt, um einen Plan für die Auslieferung der Impfstoffe aufzustellen. Auch über Richtlinien und Kontrollmöglichkeiten würde gesprochen.Unterdessen teilte das US-Außenministerium dem Sender am Donnerstag mit, dass eine Bereitstellung von Corona-Impfstoffen für Nordkorea nicht geplant sei.Nordkorea soll über das Programm Covax Facility zwei Millionen Dosen AstraZeneca geliefert bekommen, die vom Serum Institute in Indien hergestellt werden. Jedoch wurde die ursprünglich für letzten Monat geplante erste Lieferung verschoben.