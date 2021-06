Finanzdienstekommission diskutiert mit Betreibern von Kryptobörsen

Photo : KBS News

Die Finanzdienstekommission (FSC) hat Vertreter von 20 führenden Kryptowährungsbörsen in Südkorea zu einer Diskussion unter Ausschluss der Öffentlichkeit zusammengerufen.Das war der erste offizielle Schritt, nachdem die Kommission am 28. Mai zur Behörde bestimmt worden war, die für die Verwaltung und Überwachung von Geschäftstreibenden im Kryptowährungs-Sektor zuständig ist.Die Financial Intelligence Unit (FIU) der Kommission teilte mit, am Donnerstag ein Treffen veranstaltet zu haben, um Informationen und eine Beratung über die Anmeldung von Kryptobörsen anzubieten.Dazu wurden Vertreter von 20 Kryptobörsen eingeladen, die bereits eine Zertifizierung des Managementsystems für Informationssicherheit (ISMS) erhalten hatten.Das Treffen sei dafür gedacht, Geschäftstreibende im Kryptowährungs-Sektor zu einer schnellen Anmeldung zu bewegen und sie zu beraten, so wie von der Regierung am 28. Mai angekündigt, sagte ein Vertreter der FIU.Solche Geschäftstreibende müssen sich bis zum 24. September bei der FIU angemeldet haben. Bisher ist jedoch kein Antrag eingegangen. Daher sehen Branchenvertreter den Grund für die Einberufung des Treffens darin, die Teilnehmer zur Anmeldung ihrer Unternehmen zu bewegen.