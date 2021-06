Bericht: Nordkorea kaufte letztes Jahr zwei Öltanker

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat sich laut einem Bericht im vergangenen Jahr zwei Öltanker gekauft.Das teilte die Asia Maritime Transparency Initiative der US-Denkfabrik Zentrum für Strategische und Internationale Studien (CSIS) am Dienstag (Ortszeit) mit.Nordkorea habe letztes Jahr in China die Tanker „Sin Phyong 5“ und „Kwang Chon 2“ übernommen. Beide Schiffe seien früher im Besitz südkoreanischer Unternehmen gewesen und über China an Nordkorea geliefert worden, schrieb sie in einem Bericht.Kwang Chon 2 habe seitdem zehnmal raffiniertes Öl in den nordkoreanischen Hafen von Nampo befördert, so der Bericht.Der UN-Sicherheitsrat hatte in einer Resolution von 2017 die Obergrenze für die Menge an raffiniertem Öl, die Nordkorea jährlich einführen darf, auf 500.000 Barrel festgesetzt. Die UN-Mitglieder sind demnach dazu verpflichtet, jeden Monat über die an Nordkorea gelieferte Menge zu berichten.In dem Bericht wird ein im südkoreanischen Busan ansässiges Unternehmen als früherer Eigentümer der Sin Phyong 5 namentlich genannt. Ein Vertreter der Firma sagte jedoch in einem Telefongespräch mit der Nachrichtenagentur Yonhap, dass die Firma von dem Geschäft keine Kenntnis habe.