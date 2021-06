Dutyfreeläden in Ankunftshalle am Flughafen Incheon öffnen nach Corona-Pause wieder

Photo : KBS News

Die Dutyfreeläden in der Ankunftshalle im Terminal 1 des Internationalen Flughafens Incheon haben nach einer Corona-bedingten Pause wieder geöffnet.Die Wiederöffnung sei um 5 Uhr am Freitag erfolgt, teilte der Flughafenbetreiber mit.Die Läden waren infolge der Corona-Pandemie rund sieben Monate lang geschlossen.Die Dutyfreeläden in der Ankunftshalle werden mit Rücksicht auf die Covid-19-Lage fürs Erste lediglich von 5 bis 20 Uhr geöffnet sein. Der Betrieb wird abhängig vom Flugplan flexibel geregelt.Sowohl ausländische als auch einheimische Fluggäste, die über den Flughafen Incheon einreisen, können in den Dutyfreeshops in der Ankunftshalle einkaufen. Teilnehmer an touristischen Rundflügen ohne Landung dürfen dort ebenfalls Waren kaufen, solange es keine Einreisenden aus dem Ausland gibt.