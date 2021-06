Zwei koreanische Filme zu Filmfestspielen von Cannes eingeladen

Photo : YONHAP News

Zwei koreanische Filme sind zu den 74. Internationalen Filmfestspielen von Cannes eingeladen worden.Die Liste der offiziell eingeladenen Streifen wurde auf einer Pressekonferenz am Donnerstag (Ortszeit) veröffentlicht.„Emergency Declaration“ von Regisseur Han Jae-rim wurde in die Sektion außerhalb des Wettbewerbs eingeladen.„In Front of Your Face“, inszeniert vom berühmten Filmemacher Hong Sang-soo, wird in der dieses Jahr neu eingeführten Kategorie Cannes Premiere gezeigt.Dieses Jahr ist keine Produktion aus Südkorea im Wettbewerb vertreten.Das diesjährige Filmfestival von Cannes findet vom 6. bis 17. Juli statt.