Südkorea meldet 695 neue Covid-19-Fälle

Südkorea hat inmitten der anhaltenden Ausbreitung von Covid-19 fast 700 neue Infektionsfälle gemeldet.Nach Angaben der Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention am Freitag wurden bis Mitternacht binnen 24 Stunden 695 Neuansteckungen bestätigt. Bislang wurden insgesamt 142.852 Infektionsfälle im Land nachgewiesen.Am Donnerstag erhielten über 340.000 Menschen ihre erste Corona-Impfung. Der Anteil der Erstgeimpften erreichte damit 13,8 Prozent der Gesamtbevölkerung des Landes.Die Buchungen eines Impftermins bei den 60- bis 74-Jährigen gingen am Donnerstag zu Ende. 80,6 Prozent der Mitglieder dieser Altersgruppe haben einen Termin reserviert.Unterdessen werden weitere Impfdosen an Südkorea geliefert. Heute werden 877.000 Dosen des AstraZeneca-Impfstoffs ausgeliefert. Die Janssen-Impfdosen für eine Million 10.000 Personen, die die USA Südkorea zur Verfügung stellen, werden am Freitagnachmittag koreanischer Zeit abgeschickt.