Covid-19-Letalität in Südkorea viel niedriger als in anderen Ländern

Die Letalitätsrate bei Covid-19 in Südkorea ist nach Behördenangaben viel niedriger als in anderen Ländern.Das Land verfüge über ausreichend Kapazitäten des Gesundheitssystems, teilte die für Covid-19 zuständige Zentrale des Gesundheitsministeriums am Freitag vor der Presse mit.Die Letalitätsrate sinke infolge der abnehmenden Zahl der Patienten in kritischem Zustand oder mit schwerem Verlauf weiter. Der Wert sei von 1,4 Prozent am Dienstag auf 1,3 Prozent gefallen. Ein stabiler Abwärtstrend setze sich bis heute fort, hieß es.Son Young-rae, Teamleiter für gesellschaftliche Strategie, wies darauf hin, dass die kumulative Letalitätsrate von 1,8 Prozent im Februar in den Bereich von 1,3 Prozent gefallen sei. Das bedeute, dass die Letalitätsrate in den letzten ein bis zwei Monaten entsprechend niedrig gewesen sei. Man erwarte, dass sich ein solcher Rückgang fortsetzen werde.Nach weiteren Angaben starben vier Personen je 100.000 Einwohner in Südkorea infolge von Covid-19. Der Stand ist sehr niedrig verglichen mit anderen Ländern. In den USA sind es 178 Todesfälle je 100.000 Einwohner, in Großbritannien 188, in Deutschland 106. In Israel liegt die Zahl bei 74 und in Japan bei zehn.