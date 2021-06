Nordkoreas Handelsvolumen mit dem Ausland außer China letztes Jahr mehr als halbiert

Photo : YONHAP News

Das Handelsvolumen Nordkoreas auch mit anderen Ländern außer China ist letztes Jahr infolge der Grenzschließung wegen Covid-19 drastisch geschrumpft.Die Einfuhren Nordkoreas aus den für den Außenhandel zehn wichtigsten Ländern außer China hätten letztes Jahr 62,22 Millionen Dollar betragen, die Ausfuhren 74,79 Millionen Dollar, berichtete der US-Auslandssender Voice of America am Freitag. Dabei wurden Daten des Internationalen Handelszentrums (ITC) zitiert.Das Importvolumen entspricht 52 Prozent des Volumens von 2019, das Exportvolumen 40 Prozent. Das Handelsvolumen insgesamt erreicht 44 Prozent des vorjährigen Niveaus.Größter Lieferant hinter China war Russland. Aus diesem Land führte Nordkorea Waren im Wert von 41,95 Millionen Dollar ein. Dahinter folgten die Demokratische Republik Kongo mit 7,07 Millionen Dollar, Indien mit 4,33 Millionen Dollar und die Schweiz mit 2,67 Millionen Dollar.Größter Abnehmer neben China war Myanmar, dorthin exportierte Nordkorea Waren im Wert von 24,19 Millionen Dollar. Polen folgte mit 20,92 Millionen Dollar und Nigeria mit 6,6 Millionen Dollar.China hat am nordkoreanischen Außenhandel einen Anteil von 90 Prozent. Das Handelsvolumen zwischen beiden Ländern ging letztes Jahr um 80 Prozent verglichen mit 2019 zurück.