Vorsitzland des UN-Sanktionskomitees erwähnt Möglichkeit von Untersuchung wegen Nordkoreas Tanker-Kauf

Photo : YONHAP News

Norwegen, derzeit Vorsitzland des UN-Sanktionsausschuss für Nordkorea, hat die Möglichkeit einer Untersuchung zum jüngst bekannt gemachten Kauf von Öltankern durch Nordkorea erwähnt.Die Asia Maritime Transparency Initiative des US-Zentrums für Strategische und Internationale Studien (CSIS) hatte in einem Bericht am Dienstag (Ortszeit) geschrieben, dass Nordkorea im Zeitraum von 2019 bis 2020 drei Öltanker in China übernommen habe. Zwei davon seien früher im Besitz südkoreanischer Unternehmen gewesen.Auf die Frage des US-amerikanischen Radio Free Asia nach einem möglichen Sanktionsverstoß Südkoreas und Chinas hinsichtlich der Angelegenheit antwortete ein Sprecher des norwegischen Außenministeriums am Donnerstag, es würden eine Untersuchung durchgeführt und angemessene Maßnahmen ergriffen, sollte ein solcher Verdacht die Aufmerksamkeit des Sanktionskomitees erregen. Man rate den beteiligten Ländern dazu, entsprechende Informationen und Berichte vorzulegen.Norwegen nehme jede Möglichkeit einer Sanktionsverletzung ernst und halte sich fest an alle relevanten Resolutionen zu Nordkorea-Sanktionen. Das Land äußere großes Bedauern über jede Verletzung, hieß es weiter.Unterdessen sagte ein Vertreter des südkoreanischen Außenministeriums am Donnerstag, die Regierung bemühe sich in enger Kooperation mit der internationalen Gemeinschaft gemäß den Resolutionen des UN-Sicherheitsrats um die Einhaltung der Sanktionen. Sie verfolge Entwicklungen in Bezug auf die Sanktionsumgehung durch Nordkorea mit großer Aufmerksamkeit und sei derzeit dabei, den Sachverhalt festzustellen.